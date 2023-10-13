"Пташка" може нести вантаж в 50 кілограм.

Україна продовжує працювати над далекобійними дронами-камікадзе. Інженери створили безпілотник з дальністю польоту в 700 кілометрів, який може нести 50 кілограмів вибухівки.

"Виготовили дрон-камікадзе, який долітає дуже далеко, 700 кілометрів, може, навіть, до Пскова долетіти. У нього корисне навантаження 50 кілограмів. Його не так легко збити, не так легко зафіксувати. У нього немає шасі, запуск через це проводиться через спеціальну установку, але це дуже сильно вплинуло на аеродинаміку і поліпшило пікірування", - розповів представник української компанії-виробника дронів в інтерв'ю ТСН.

За його словами, дрон-камікадзе дуже складно збити, коли він вже зайшов на ціль, майже неможливо. При цьому він вказав, що український БПЛА краще "Шахедів", які виробляє Іран і поставляє Росії.

"Технологічно досконаліший за всіма показниками. В першу чергу тому, що у нас є доступ до світових технологій, якими ми дуже активно користуємося", - підсумував представник компанії.

Дрони на війні в Україні - останні новини

Віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров Федоров показав робота морського дрона по кораблям Росії в Чорному морі.

14 вересня стало відомо, що були атаковані два патрульні кораблі російських окупантів у Чорному морі - "Василь Биков". У серпні біля Новоросійська дрони вразили великий десантний корабель "Оленегірський Гірник".

Позде Федоров заявив, що Україна збільшує виробництво дронів і зможе проводити більше атак на російські кораблі.

Крім того, росіяни часто скаржаться на атаки українських дронів, в тому числі і в Москві.

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