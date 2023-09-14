Операцію провело ГУР, повідомив Михайло Федоров.

Віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився відео Головного управління розвідки Міноборони, на якому показано роботу морського дрона по російських кораблях у Чорному морі.

"Працює ГУР. Працюють донори United24. Працюють українські технології. Працюємо всі на перемогу", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Федоров не заначив, яка саме операція була зафіксована на опублікованих кадрах, якими були її цілі та чи вдалося уразити ворожі кораблі. Джерело видання LIGA.net в уряді повідомило, що на відео показано удари по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі, що були завдані вранці в четвер, 14 вересня.

Водночас джерело у Головному управлінні розвідки повідомило журналістам, що на опублікованих кадрах зафіксовано роботу по російському патрульному кораблю "Сергій Котов".

Удари по російських кораблях: останні новини

У четвер, 14 вересня 2023 року, в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що вранці було атаковано два патрульні кораблі російських окупантів у Чорному морі. Йдеться про борти проекту 22160 "Василій Биков". Військові зазначили, що ворожі кораблі отримали певні пошкодження.

Крім того, в ніч на 13 вересня в окупованому Севастополі було атаковано російський великий десантний корабель "Мінськ" та носій ракет "Калібр". У ГУР повідомили, що з великою імовірністю ці кораблі відновленню не підлягають.

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