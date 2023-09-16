Віце-прем'єр Федоров заявив, що "безпілотників буде більше, атак буде більше, російських кораблів буде менше".

Україна збільшує виробництво дронів та зможе проводити більше атак на російські кораблі, заявив Reuters віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров, коментуючи нещодавні атаки ЗСУ поблизу Криму.

"Безпілотників буде більше, атак буде більше, російських кораблів буде менше. Це точно", – сказав Федоров в інтерв’ю Reuters.

Федоров також зазначив, що у 2023 році виробництво безпілотників в Україні зросло більш ніж у 100 разів порівняно з минулим роком.

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"Я думаю, що до кінця цього року, якщо порівнювати з попереднім, це збільшення буде приблизно в 120-140 разів", - зазначив віце-прем'єр.

За словами міністра, Україна випробовує системи штучного інтелекту, які можуть локалізувати цілі за кілька кілометрів і направляти на них безпілотники, навіть якщо зовнішній зв’язок порушений засобами радіоелектронної боротьби.

"Нам потрібен штучний інтелект, наприклад, технологія пошуку цілей, подібна до того, як працює "Ланцет" (російський безпілотник), щоб ціль можна було знайти за допомогою радіоелектронної боротьби та знищити", - зазначив він.

Він додав, що на даний момент ця технологія знаходиться на стадії тестування, але деякі дрони, які купує Україна, використовують ШІ для розпізнавання цілей.

"У лісі він може виявити ціль і розпізнати, чи це людина, танк чи певна машина. Ці технології активно використовуються". – зазначив Федоров.

Робота українських дронів

Раніше Федоров поділився відео Головного управління розвідки Міноборони, на якому показано роботу морського дрона по російських кораблях у Чорному морі.

У четвер, 14 вересня в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що вранці було атаковано два патрульні кораблі російських окупантів у Чорному морі. Йдеться про борти проекту 22160 "Василій Биков". Військові зазначили, що ворожі кораблі отримали певні пошкодження.

А в серпні біля Новоросійська дрони вразили великий десантний корабель "Оленегорський горняк".

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