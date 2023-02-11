Навчання стартує наступного тижня і проходитиме за прискореним курсом.

Українські військові почнуть навчання на танках Leopard 2 в Німеччині вже в середині наступного тижня. Про це пише Spiegel.

За даними джерел видання, перші групи українських танкістів вже прибули до Німеччини для навчання. Тренування проходитимуть на військовому полігоні в районі міста Мюнстер, де вже стартувало навчання українських екіпажів для бойових машин піхоти Marder.

"Курси будуть прискореними і займуть всього 6-8 тижнів. Зазвичай підготовка займає кілька років", - зазначає видання.

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Стверджується, що перші українські екіпажі на танках Leopard 2 відправляться на фронт вже в кінці березня – якщо все піде за планом.

Поставки західних танків в Україну

У січні Україна отримала перші обіцянки від країн-партнерів поставити танки західного зразка. Спочатку президент Польщі Анджей Дуда вирішив передати 14 танків Leopard 2.

Потім Великобританія пообіцяла передати 14 своїх танків Challenger 2. В даний час українські танкісти вже знаходяться на острові і навчаються роботі з цими машинами.

25 січня уряд Німеччини офіційно схвалив передачу Україні 14 танків Leopard 2 і дав зелене світло іншим країнам на реекспорт таких танків в Україну. Пізніше були обіцяні додаткові танки.

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