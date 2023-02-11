За його словами, остання зустріч із Зеленським пройшла дуже інформативно.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сподівається, що Україна отримає 80 танків Leopard 2 до кінця березня. За його словами, це буде нелегко.

Про це канцлер повідомив після саміту Європейського Союзу, пише "Укрінформ".

Шольц зазначив, що Німеччина просуває питання передачі танки в переговорах з союзниками.

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"Потрібно створювати структури, навчаючи, організовуючи постачання запасних частин і боєприпасів, а також налагоджуючи співпрацю", — додав політик.

На думку канцлера, тристороння зустріч у Парижі з президентами Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном була дуже конфіденційною та інформативною в орієнтації продовження підтримки України.

Західні танки для України

25 січня Уряд Німеччини офіційно схвалило передачу Україні 14 танків Leopard 2 і дало зелене світло іншим країнам на реекспорт таких танків в Україну.

7 лютого Берлін схвалив передачу Україні додатково ще близько 180 старих танків "Леопард 1".

Як раніше повідомляв УНІАН, 14 танків Challenger 2 Україні передасть Великобританія.

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