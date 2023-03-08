Видання Sky News провело розслідування з приводу присутності двох російських кораблів в портах Ірану в середині січня. На кону - передача мільйонів куль та сотень тисяч снарядів для російської армії.

Іран таємно передав Росії 200 транспортних контейнерів з кулями, снарядами й боєприпасами для РСЗВ в рамках підтримки військової агресії проти України. Раніше стало відомо, що Москва нарощує свій "тіньовий" флот танкерів.

Як поділилося джерело в службі безпеки виданню Sky News, відповідне відвантаження боєприпасів відбулося приблизно в середині січня в одному з іранських портів: тоді в акваторію Каспійського моря під російським прапором вийшли відразу два кораблі на яких, за даними інформатора, було не менше 100 млн куль і близько 300 тисяч снарядів різного типу. Зазначається, що РФ заплатила за боєприпаси готівкою.

"Росія платить за боєприпаси готівкою і тим самим обходить західні санкції щодо неї, ігноруючи санкції проти Ірану", - сказав він.

Джерело повідомляє, що, швидше за все, йдеться про вантажні кораблі Musa Jalil і Begey. Перший вийшов з Ірану приблизно 10 січня, а другий - приблизно 12 січня.

Пізніше інформацію про це ЗМІ частково вдалося підтвердити через відстеження пересування кораблів морським трекером MarineTraffic. Він зафіксував, що обидва кораблі дійсно перебували в іранському порту Амірабад в Каспійському морі 9 січня. Супутникові знімки за 10 січня також свідчать, що о 10:00 ранку корабель Musa Jalil відшвартувався з порту, друге судно Begey - також вийшло в акваторію в той же день.

Вже 12 січня обидва судна зробили тимчасову зупинку біля берегів Туркменістану. Там вони затрималися на кілька днів з невідомої причини. На територію РФ кораблі потрапили в кінці січня - 27 числа фіксується їх прибуття в російський порт Астрахань. Згідно з даними стеження, вони залишалися в порту кілька днів і знову вийшли в море 3 лютого.

Зі свого боку джерело не підтвердило ідентифікацію і пересування суден, проте повідомило, що кораблі тримали курс у Росію через Каспійське море.

"Іран відправив два вантажні кораблі в зону бойових дій в Україну, перевозячи приблизно 200 нових транспортних контейнерів, які містили боєприпаси для російських військових дій в Україні", - повідомило джерело.

Також інформатор уточнив, що в рамках поставок зброї Іран, швидше за все, передав Росії приблизно 100 мільйонів куль різного розміру - 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм і 14,5 мм; 300 тисяч снарядів (наприклад, 40-мм гранати для гранатометів), 107-мм протитанкові ракетні та мінометні снаряди різних розмірів - 60 мм, 81 мм і 120 мм, а також артилерійські ракетні (130 мм, 122 мм і 152 мм) і броньові снаряди (115 мм і 125 мм). Також на кораблях було приблизно 10 тисяч бронежилетів і шоломів.

Ситуацію прокоментував представник МЗС України у Великій Британії Вадим Пристайко. Він зазначив, що не здивований можливому партнерству між Іраном і РФ й закликав Тегеран перестати бути на "помилковій стороні історії".

Він припустив, що надалі Росія може налагодити постачання зброї з так званої "коаліції слабких держав" - з Іраном, Північною Кореєю та іншими країнами зі слабкою економікою.

РФ отримує від Ірану снаряди в обмін на "ядерну" співпрацю

Раніше стало відомо, що лідер РФ Володимир Путін поставив на стіл переговорів з Іраном допомогу з розробкою ядерної програми. Зокрема, йдеться про матеріали для створення бомби, про яку раніше не раз заявляли в Тегерані - про збагачений уран.

Як зазначив глава ЦРУ, таке партнерство викликає чималі побоювання в контексті російсько-української війни, яку розв'язав Путін. Раніше РФ вже отримала від Ірану безліч дронів-камікадзе, а також домовилася про постачання боєприпасів. Тепер у США кажуть, що в обмін на допомогу в розвитку ракетної програми Москва вимагатиме у Тегерана винищувачі.

Раніше в Міноборони США також попередили, що за сприятливих обставин Іран здатний створити свою ядерну бомбу за 12 днів.

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