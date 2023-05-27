Хоча Тегеран визнавав, що надавав росіянам дрони для атак по Україні, звинувачення на свою адресу називає "маячнею".

Тегеран звинуватив президента України Володимира Зеленського в поширенні "антиіранської пропаганди" після того, як глава держави закликав іранців припинити надання військової допомоги Росії, пише Sky News.

"Повторення президентом України маячні проти Ісламської Республіки Іран відповідає антиіранській пропаганді та інформаційній війні, спрямованій на залучення якомога більшої кількості зброї та фінансової допомоги з країн Заходу", — заявив офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані.

Нагадаємо, російські окупанти вже випустили по Україні понад 1160 дронів-камікадзе іранського виробництва. З них українськими військами було збито майже 900.

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На тлі постійних обстрілів українських міст з використанням іранських БПЛА президент України Володимир Зеленський опублікував звернення до народу Ірану, в якому розповів про причини і наслідки таких ударів і попередив, що допомога РФ штовхає країну "ще глибше і глибше на темну сторону історії".

Військова допомога Ірану Росії - що потрібно знати

Росія, чиї запаси ракет та іншого озброєння швидко виснажувалися на тлі розв'язаної проти України повномасштабної війни, був змушений звертатися до інших країн, зокрема, до Ірану, за військовою допомогою. Влітку 2022 року стало відомо про продаж Іраном Росії БПЛА Shahed-136 і Mohajer-6. До травня 2023 року, як зазначав президент України Володимир Зеленський, Тегеран передав агресору понад тисячу дронів та інше озброєння, яке використовується для атак по українських містах, об'єктах інфраструктури.

Спершу Тегеран заперечував надання росіянам ударних дронів власного виробництва і пропонував провести спільне розслідування, щоб з'ясувати, як БПЛА могли потрапити до Росії. Згодом Ірану довелося визнати факт надання військової допомоги Москві. Водночас іранська сторона запевняла, що допомога була надана до повномасштабної війни в Україні.

США визнали, що санкції проти Ірану виявилися неефективними, і це дозволило країні виробляти зброю для власних потреб і надання допомоги Росії.

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