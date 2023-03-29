25 лютого Європейський Союз схвалив 10-й пакет санкцій до РФ.

Швейцарія приєдналася до 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомив керівниц Офісу президента Андрій Єрмак. "Швейцарія приєдналася до десятого пакету антиросійських санкцій ЄС з 29 березня", - зазначив він.

Санкції проти РФ

25 лютого Євросоюз схвалив 10-й пакет санкцій до Росії. У цьому пакеті є нові санкції проти підприємств військової промисловості та фінансового сектору і проти пропагандистів РФ. Зокрема, передбачено нові значні обмеження на імпорт/експорт і заборону російських пропагандистських ЗМІ.

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Обмежувальні заходи запроваджено проти 121 фізичної та юридичної особи. Санкції спрямовані, зокрема, на тих, хто відповідальний за депортацію та примусове усиновлення щонайменше шести тисяч українських дітей.

Позиція Швейцарії щодо війни в Україні

Після вторгнення РФ в Україну Швейцарія приєдналася до антиросійських санкцій. В країні почали заморожувати російські активи. Але 15 лютого уряд країни повідомив, що не може їх конфіскувати, оскільки це забороняє конституція.

Хоча Швейцарія надала Києву гуманітарну допомогу, але відмовилася постачати зброю і заборонила іншим країнам передавати ЗСУ зброю швейцарського виробництва. 12 березня президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що швейцарська зброя не повинна потрапити в Україну.

А 22 березня стало відомо, що влада Швейцарії заморозила розгляд питання реекспорту зброї до весни 2024 року.

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