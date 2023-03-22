Парламент країни вирішив, що спочатку обговорить це питання з експертами.

Розгляд питання про реекспорт військового обладнання та зброї третім країнам у швейцарському парламенті зайшов у глухий кут, тому його відклали на 2024 рік.

Як повідомило видання SwissInfo, комітет з питань політики безпеки (SIK-S) парламенту Швейцарії вирішив, що обговорить це питання з експертами. За це проголосували 7 членів комітету, проти були 4 й один утримався. Слухання намічені на травень наступного року. Таким чином комітет зупинив обговорення всіх питань, які стосуються реекспорту швейцарського військового обладнання і зброї.

SIK-S хоче разом з експертами обговорити процедуру ООН "Єдність заради миру" та її імплементацію у швейцарську правову систему, законодавство і політику нейтралітету.

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Позиція Швейцарії щодо війни в Україні

Після нападу РФ на Україну влада Швейцарії вирішила приєднатися до антиросійських санкцій. В країні почали заморожувати активи росіян, щодо яких ЄС увів санкції. Але 15 лютого уряд Швейцарії повідомив, що не може конфіскувати заморожені російські активи, оскільки це забороняє конституція країни.

Хоча Швейцарія надавала Україні гуманітарну допомогу, при цьому відмовилася постачати зброю і заборонила іншим країнам передавати Києву зброю швейцарського виробництва. 12 березня президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що швейцарська зброя не повинна використовуватися на війні в Україні.

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