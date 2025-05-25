Усі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть присутні в Україні, заявив міністр оборони країни.

Нідерланди у понеділок, 26 травня, відправлять до України свій останній – 24-й – винищувач F-16. Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс, пише WNL.

"Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть присутні в Україні", - цитує його видання.

Брекельманс наголосив, що російський диктатор Володимир Путін ударами по Україні демонструє, що не має наміру серйозно обговорювати припинення вогню.

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Тому, упевнений міністр, важливо продовжувати посилювати тиск на Росію та надавати Україні якомога більшу підтримку.

"Ми також навчаємо пілотів і техніків і ділимося нашими військовими доктринами, щоб Україна могла побудувати сучасні збройні сили, що відповідають силам країн-членів НАТО", - додав він.

Нідерланди підтримують Україну

Як повідомляв раніше УНІАН, Нідерланди дають 150 мільйонів євро на I-Hawk для України. У квітні міністр оборони країни Брекельманс повідомив про виділення цих коштів на протиповітряну оборону. Він також тоді нагадав, що Нідерланди постачають винищувачі F-16 і критичний елемент системи Patriot.

Крім того, у березні Нідерланди оголошували про виділення Україні півмільярда євро на розробку безпілотників. Повідомлялося, що фінансування проєкту з виробництва дронів у розмірі 500 млн входить до пакета допомоги Україні обсягом 2 млрд євро, який Нідерланди мають намір виділити Києву цього року.

Також Брекельманс нещодавно заявляв, що ЄС має допомагати Україні навіть після закінчення війни. "І навіть після припинення боїв Україна потребуватиме нашої підтримки, щоб посилити свої можливості для стримування Росії. Тобто, незалежно від того, що буде за столом переговорів, ми повинні продовжувати підтримку України", - підкреслив він.

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