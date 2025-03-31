Фінансування проєкту з виробництва дронів у розмірі 500 млн входить до пакета допомоги Україні обсягом 2 млрд євро, який Нідерланди мають намір виділити Києву цього року.

Нідерланди виділять Україні 500 мільйонів євро на розробку БПЛА. Про це оголосив міністр оборони країни Рубен Брекелманс.

"Україні терміново потрібні дрони, щоб зупинити Росію на лінії фронту", - написав він у Х після зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умеровим у Києві.

Фінансування проєкту з виробництва дронів у розмірі 500 млн входить до пакета допомоги Україні обсягом 2 млрд євро, який Нідерланди мають намір виділити Києву цього року.

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"У ці дні ми - Україна, тому що ми не залишаємо Україну без підтримки, російська агресія триває дуже інтенсивно, ми бачимо це на полі бою... Сьогодні ми також уклали угоду, згідно з якою ми можемо негайно і швидко посилити один із куточків оборонної промисловості, а також згідно з якою наша голландська бізнес-спільнота може зробити свій внесок. Я був дуже радий, що ми змогли оголосити, що ми вивільнили 3,5 мільярда, що тепер дає нам прискорення у 2 мільярди. Ініціатива Draw a Line пропонує Україні потрібні їй дрони. Ви бачите, що безпрограшна ситуація створюється при роботі з голландськими компаніями. Завдяки інститутам знань, українським Збройним силам та їхньому керівництву ми гарантуємо, що зрештою ми всі сильні, і що ми зможемо запобігти і зупинити агресію", - сказав він.

Допомога Україні від Нідерландів

Раніше повідомлялося, що Нідерланди прискорять виділення грошей на підтримку України. Перші 2 млрд євро будуть спрямовані вже цього року, а не 2026-го, як планувалося раніше.

Таку заяву зробив прес-секретар прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схофа за підсумками зустрічі лідерів у Парижі. За його словами, загалом країна виділить 3,5 млрд євро.

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