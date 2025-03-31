Нідерланди виділять Україні 500 мільйонів євро на розробку БПЛА. Про це оголосив міністр оборони країни Рубен Брекелманс.
"Україні терміново потрібні дрони, щоб зупинити Росію на лінії фронту", - написав він у Х після зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умеровим у Києві.
Фінансування проєкту з виробництва дронів у розмірі 500 млн входить до пакета допомоги Україні обсягом 2 млрд євро, який Нідерланди мають намір виділити Києву цього року.
"У ці дні ми - Україна, тому що ми не залишаємо Україну без підтримки, російська агресія триває дуже інтенсивно, ми бачимо це на полі бою... Сьогодні ми також уклали угоду, згідно з якою ми можемо негайно і швидко посилити один із куточків оборонної промисловості, а також згідно з якою наша голландська бізнес-спільнота може зробити свій внесок. Я був дуже радий, що ми змогли оголосити, що ми вивільнили 3,5 мільярда, що тепер дає нам прискорення у 2 мільярди. Ініціатива Draw a Line пропонує Україні потрібні їй дрони. Ви бачите, що безпрограшна ситуація створюється при роботі з голландськими компаніями. Завдяки інститутам знань, українським Збройним силам та їхньому керівництву ми гарантуємо, що зрештою ми всі сильні, і що ми зможемо запобігти і зупинити агресію", - сказав він.
Допомога Україні від Нідерландів
Раніше повідомлялося, що Нідерланди прискорять виділення грошей на підтримку України. Перші 2 млрд євро будуть спрямовані вже цього року, а не 2026-го, як планувалося раніше.
Таку заяву зробив прес-секретар прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схофа за підсумками зустрічі лідерів у Парижі. За його словами, загалом країна виділить 3,5 млрд євро.