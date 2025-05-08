Розвідка країни не передбачає, що Путін може розпочати нову війну просто зараз.

Якщо Росія збереже політичний апетит до війни та темпи військового виробництва, то після припинення війни в України може бути готова до нового військового конфлікту вже протягом року,

Про це в інтерв'ю Politico заявив очільник військової розвідки країни, віце-адмірал Пітер Рісінк. За його словами, Москва посилює гібрідні атаки проти Нідерландів та їхніх європейських союзників, а також постійно нарощує військовий потенціал для потенційного нового конфлікту.

Зокрема, Москва за допомогою союзників виробляє набагато більше артилерії, ніж потребує для ведення війни проти України, а також перекидає нові артилерійські підрозділи до кордонів НАТО, в тому числі до країн Балтії та Фінляндії:

Відео дня

"Нідерланди, як і решта країн НАТО, перебувають у фазі програми підвищеної готовності, щоб переконатися, що ми будемо готові, якщо це станеться".

За даними Нідерландів, минулого червня росіяни намагалися зірвати європейські вибори, здійснивши кібератаки на пов'язані з голландськими політичними партіями веб-сайти та системи громадського транспорту.

"Ми маємо інформацію про російське втручання в різні вибори, і не лише через дезінформацію. Це стосується кількох країн, і це переважно країни, які раніше перебували під впливом Росії", - пояснив очільник розвідки.

Водночас він вважає, що загроза з боку Китайської Народної Республіки може бути ще більш серйозною - минулого року китайська кібергрупа Salt Typhoon щонайменше рік проникала до найбільших телекомунікаційних провайдерів США. За даними Рісінка, загалом Пекін націлився на близько 10 європейських країн.

"Китай має дуже складну, організовану кіберсистему. І ми не в змозі повністю зрозуміти, що вони можуть зробити. Я б сказав, що це більш загрозливо, ніж Росія", - зазначив віце-адмірал.

Також Нідерланди стурбовані тим, що адміністрація Дональда Трампа взяла курс на зміцнення політичного контролю над своїми розвідслужбами шляхом скорочення фінансування, відсторонення інакомислячих і призначення на ключові посади лоялістів.

"Це не дуже комфортний сигнал з боку США, коли ви бачите, що керівництво розвідувальних служб на їхньому боці... ну, змушене шукати іншу роботу. Це був гарний погляд у дзеркало для Європи і роль, яку ми повинні відігравати для себе", - підкреслив Рісінк.

Він зазначив, що співпраця між європейськими та американськими спецслужбами залишається міцною і взаємовигідною, однак вони не можуть закривати очі на поточну ситуацію, тож, ймовірно, доведеться переоцінити свій обмін розвідданими з Вашингтоном.

Вас також можуть зацікавити новини: