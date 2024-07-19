Вони можуть перевозити менші дрони для виявлення мін, дозволяючи екіпажу залишитися на безпечній відстані.

Військово-морські сили Нідерландів розпочали випробування надводних дронів USV90. Це 9-метровий безпілотник, який може перевозити як вантажі, так і людей, повідомляє пресслужба Міноборони Нідерландів.

У відомстві розповіли, що цей дрон можна використовувати на водія і окрім перевезення вантажів та людей, він може проводити розвідку.

"Його можна використовувати як своєрідне "водне таксі", зокрема, для транспортування інших менших дронів в район ймовірного розташування мін або вибухівки для знешкодження. Екіпаж корабля, який виконує роль бази, може таким чином залишитися на безпечній відстані", - йдеться у повідомленні. Відео дня

У Міноборони Нідерландів зазначили, що перші випробовування цього дрона проводяться фахівцями з підводного розмінування. Спершу екіпаж перебуває на борту, потім USV90 керуватиметься віддалено і розгортатиметься в безпілотному режимі. У довгостроковій перспективі планується перевести їх на повністю автономний режим. Проект реалізується разом із Бельгією.

"Загроза морських мін залишається актуальною. Вони вважаються дешевшими у виробництві, їх легко встановити, наприклад, для блокування морських портів. Крім того, на морському дні досі буває багато мін годин Другої світової війни. Вони все ще становлять небезпеку після того, як небезпечна знахідка потрапила в сіті", - наголосили у відомстві.

Допомога Нідерландів для України - що потрібно знати

Як раніше писав УНІАН, Нідерланди дали 20 мільйонів євро на FPV-дрони для ЗСУ. Міноборони країни зазначило, що розробка і впровадження безпілотників стає вирішальним фактором у бойових діях.

Крім того, країна виділить 300 мільйонів доларів на боєприпаси для українських F-16. Ця сума додається до 150 мільйонів євро, вже виділених раніше.

"Українці повинні не тільки вміти літати на F-16. Озброєння має вирішальне значення. За допомогою придбаних нами боєприпасів F-16 зможуть відбивати російські атаки", - заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

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