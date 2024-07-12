Катастрофа рейсу MH17 стала "переломним моментом у наших відносинах із Росією", зазначають нідерландські чиновники.

Після збиття рейсу MH17 на Донбасі Нідерланди як один із варіантів реагування всерйоз розглядали військове втручання. Про це пише нідерландське видання Nieuwsuur, посилаючись на заяви високопоставлених чиновників.

Зазначалося, що в перші дні після катастрофи рейсу MH17 Нідерланди навмисно вирішили публічно не засуджувати Росію, щоб уникнути перешкод репатріації тіл загиблих і примусити Росію підтримати резолюцію ООН, у якій підтримувалося незалежне розслідування, суд над винними та співпраця на місці катастрофи.

"Ми ухвалили усвідомлене внутрішнє рішення не вказувати на Росію на самому початку", - каже тодішній генеральний директор з політичних питань МЗС Вім Геертс. - "Найважливішим було не відштовхнути Росію".

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Щойно тіла були репатрійовані, позиція Нідерландів стала жорсткішою, зазначають чиновники, додаючи, що катастрофа рейсу MH17 стала "переломним моментом у наших відносинах із Росією".

У бесіді з Nieuwsuur високопоставлені чиновники підтвердили повідомлення про те, що Нідерланди серйозно розглядали можливість військового втручання в зону катастрофи.

"Колишній командувач збройними силами Том Міддендорп заявив, що "це був цілком реальний варіант", пояснивши, що австралійських спецпризначенців доправили літаком, вони тренувалися разом із голландськими командос", - пише видання.

Нинішній прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф також підтвердив, що в країні "справді розробляли і розглядали можливість такого варіанту".

Але він також підкреслив, що це був крайній варіант, і рішення про введення військ навряд чи було б ухвалено на емоціях.

Катастрофа MH17 - що треба знати

Рейс MH17 Malaysia Airlines було збито 17 липня 2014 року на сході України - у період, коли Росія відібрала український Крим і почала війну на Донбасі, замовчуючи свої дії для світу. На борту літака перебувало 298 осіб (196 громадяни Нідерландів) - усі вони загинули. Тоді слідча група представників різних країн розпочала міжнародне розслідування обставин трагедії.

24 травня 2018 року представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України надали докази, що "Боїнг" збили із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Він належав 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил РФ.

17 листопада 2022 року на судовому засіданні в Гаазі визнали, що літак збила саме російська ракета на території, підконтрольній на той час бойовикам "ДНР".

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