За словами Ларса Клінґбайля, щодо цього питання наразі не було створено нової угоди.

Міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінґбайль не згодний з канцлером Фрідріхом Мерцом щодо того, що країна зняла обмеження на використання Україною німецької зброї проти РФ. Про це пише Politico.

"Немає жодної нової угоди, яка б виходила за рамки того, що було укладено попереднім урядом", - сказав політик.

Такі слова пролунали за кілька годин після заяви Мерца про те, що "більше немає обмежень на дальність" для західного озброєння, яке постачається в Україну, в тому числі з Німеччини.

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"Питання обмеження дальності розгорнутого озброєння відігравало певну роль і кілька місяців, і кілька років тому. Наскільки мені відомо, і як я сказав вчора, країни, які вводили обмеження дальності, вже давно відмовилися від цих вимог. У зв'язку з цим вчора в Берліні я описав те, що відбувається вже кілька місяців: а саме, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує, навіть за межами своїх кордонів, проти військових об'єктів на території Росії", - зазначив Мерц.

Водночас Клінґбайль наголосив, що не відбулося якихось офіційних змін щодо цього питання.

"Досі Німеччина не постачала Україні жодної зброї дальнього радіуса дії, тож зміна політики стосуватиметься американських, французьких і британських ракет. Ця розбіжність створила плутанину навколо того, чи готова Німеччина зараз постачати свої крилаті ракети "Таурус" Києву - тема, яка обговорюється в німецькій політиці вже понад рік", - нагадали у Politico.

Ракети Taurus для України - що відомо

Нагадаємо, Taurus - це потужна німецька ракета дальнього радіуса дії, яка може з високою точністю вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів. Україна не один раз просила надати цю систему для завдання ударів по військовій інфраструктурі РФ далеко за лінією фронту.

Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль зробив заяву про передачу Україні Taurus. Зокрема коли в нього запитали про те, чи настав час для постачань німецьких крилатих ракет великої дальності Taurus, він наголосив, що тепер Німеччина не інформуватиме громадськість про постачання Україні певних видів зброї.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомляв, що Британія, Франція, Німеччина і США більше не обмежують далекобійність зброї для України. Після цієї заяви ЗМІ наголосили, що тепер ЗСУ з великою ймовірністю отримають німецькі ракети Taurus.

Своєю чергою у Кремлі обурилися зняттям обмеження на далекобійність зброї, що постачається Україні. Як зазначив прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков, таке рішення є "досить небезпечним". Він вважає, що це може перешкодити перемовинам про мир.

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