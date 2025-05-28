Візит буде зосереджений на підтримці Німеччиною України та зусиллях щодо досягнення припинення вогню.

Візит президента України Володимира Зеленського до Берліна у середу, 28 травня, офіційно підтвердили у Німеччині. Про це йдеться на сайті Федерального канцлера.

Зазначається, що канцлер Фрідріх Мерц прийме українського лідера у своєму відомстві о 12:00. Візит буде зосереджений на підтримці Німеччиною України та зусиллях щодо досягнення припинення вогню. Спільна пресконференція Мерца і Зеленського запланована на 13:30.

Після того Зеленський та Мерц спілкуватимуться із представниками німецьких компаній, а тоді президент України зустрінеться ще із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром для переговорів у палаці Бельвю.

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The New York Times пише, що сьогоднішня зустріч Зеленського з німецьким канцлером буде третьою за останні кілька тижнів, вона "підкреслює зосередженість Мерца на війні в Україні, оскільки він прагне відновити лідерство Німеччини серед європейських союзників на тлі послаблення зобов'язань США перед НАТО".

Також видання зауважило, що "теплі" стосунки Мерца і Зеленського різко контрастують із тими, які були спочатку в українського лідера з попереднім канцлером Олафом Шольцом, і що Шольц відвідав Україну аж через рік після вторгнення Росії.

"Очікується, що переговори між Мерцом та Зеленським будуть зосереджені на продовженні військової допомоги, особливо враховуючи, що Сполучені Штати, найбільший донор України, схоже, готові скоротити свою підтримку. Особливий інтерес для українського лідера становить далекобійний ракетний комплекс "Таурус" , який Німеччина розробила разом зі Швецією", - йдеться у матеріалі.

Візит Зеленського до Берліна

Як повідомляв раніше УНІАН, Зеленський їде до Берліна 28 травня. Як інформувало видання Spiegel, вони обговорять можливі кроки щодо подальших технічних переговорів між Україною та Росією, а також плани щодо нового пакету санкцій ЄС проти Росії, який має на меті посилити тиск на Москву.

Bild писав, що навіть під час майбутнього візиту президента України Зеленського до Берліна, у середу, 28 травня, рішення про передачу далекобійних ракет Taurus ухвалено не буде. "Тепер розгораються нові дебати про те, яке озброєння Німеччина повинна поставити Україні, якщо [кремлівський диктатор] Володимир Путін, як і раніше, не готовий піти на перемир'я", - йдеться в матеріалі.

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