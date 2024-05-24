Німеччина та Данія дадуть танки для України / фото wikimedia.org

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для Збройних сил України. 

Як повідомляє прес-служба уряду, Німеччина, зокрема, разом з Данією надасть 10 основних бойових танків Leopard 1 A5. Також туди увійшло:

  • 3  РСЗВ HIMARS;
  • 20 снарядів для Leopard 2, MARDER і DACHS;
  • 8 500 снарядів 155 мм;
  • 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
  • 34 розвідронів RQ-35 HEIDRUN;
  • 1 мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;
  • 1 броньована інженерна машина DACHS;
  • 1 броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
  • 4 протимінних танки WISENT 1 із запасними частинами;
  • 2 протимінні плуги;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 400 світлодіодних ламп;
  • 530 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;
  • 111 гвинтівок CR 308;
  • 1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

Як зазначається, Берлін надає підтримку Києву за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, які фінансуються з федеральних фондів.

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Війна в Україні - допомога Німеччини

Наприкінці квітня УНІАН повідомляв, що Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Туди увійшли зенітно-артилерійський комплекс Skynex, ракети для комплексів протиповітряної оборони і боєприпаси калібру 155 мм. 

9 травня стало відомо, Німеччина купить у Сполучених Штатів Америки три системи HIMARS і передасть їх Україні.

Politico писав, що Україна та Німеччина вирішили запустити кілька спільних проектів у сфері військового виробництва. 

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