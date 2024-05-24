Туди увійшли танки, боєприпаси, РСЗВ, БПЛА, зброя, патрони та техніка.

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для Збройних сил України.

Як повідомляє прес-служба уряду, Німеччина, зокрема, разом з Данією надасть 10 основних бойових танків Leopard 1 A5. Також туди увійшло:

3 РСЗВ HIMARS;

20 снарядів для Leopard 2, MARDER і DACHS;

8 500 снарядів 155 мм;

20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;

34 розвідронів RQ-35 HEIDRUN;

1 мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;

1 броньована інженерна машина DACHS;

1 броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

4 протимінних танки WISENT 1 із запасними частинами;

2 протимінні плуги;

16 автоцистерн Zetros;

400 світлодіодних ламп;

530 штурмових гвинтівок MK 556;

80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;

111 гвинтівок CR 308;

1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

Як зазначається, Берлін надає підтримку Києву за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, які фінансуються з федеральних фондів.

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Війна в Україні - допомога Німеччини

Наприкінці квітня УНІАН повідомляв, що Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Туди увійшли зенітно-артилерійський комплекс Skynex, ракети для комплексів протиповітряної оборони і боєприпаси калібру 155 мм.

9 травня стало відомо, Німеччина купить у Сполучених Штатів Америки три системи HIMARS і передасть їх Україні.

Politico писав, що Україна та Німеччина вирішили запустити кілька спільних проектів у сфері військового виробництва.

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