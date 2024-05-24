Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для Збройних сил України.
Як повідомляє прес-служба уряду, Німеччина, зокрема, разом з Данією надасть 10 основних бойових танків Leopard 1 A5. Також туди увійшло:
- 3 РСЗВ HIMARS;
- 20 снарядів для Leopard 2, MARDER і DACHS;
- 8 500 снарядів 155 мм;
- 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
- 34 розвідронів RQ-35 HEIDRUN;
- 1 мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;
- 1 броньована інженерна машина DACHS;
- 1 броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
- 4 протимінних танки WISENT 1 із запасними частинами;
- 2 протимінні плуги;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 400 світлодіодних ламп;
- 530 штурмових гвинтівок MK 556;
- 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;
- 111 гвинтівок CR 308;
- 1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.
Як зазначається, Берлін надає підтримку Києву за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, які фінансуються з федеральних фондів.
Війна в Україні - допомога Німеччини
Наприкінці квітня УНІАН повідомляв, що Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Туди увійшли зенітно-артилерійський комплекс Skynex, ракети для комплексів протиповітряної оборони і боєприпаси калібру 155 мм.
9 травня стало відомо, Німеччина купить у Сполучених Штатів Америки три системи HIMARS і передасть їх Україні.
Politico писав, що Україна та Німеччина вирішили запустити кілька спільних проектів у сфері військового виробництва.