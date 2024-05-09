Вони мають надійти зі складів американської армії.

Німеччина купить у Сполучених Штатів Америки три системи HIMARS і передасть їх Україні.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Вашингтона, пише t-online. Так, мова йде про три пускові установки HIMARS. Вони надійдуть зі складів американських збройних сил.

"Можу підтвердити, що ми в співпраці з американцями передамо Україні три системи HIMARS", - сказав Пісторіус журналістам.

HIMARS на озброєнні України: що відомо

У червні 2022 року Міністерство оборони України повідомило про отримання перших американських ракетних систем залпового вогню HIMARS. За час повномасштабної війни військові неодноразово звітували про успішне застосування цього озброєння.

У липні в Офісі президента Володимира Зеленського казали, що українській армії якнайшвидше треба отримати щонайменше 50 реактивних систем залпового вогню типу HIMARS.

На початку цього року Forbes писав, що для захисту власного неба Україна має близько 39 таких систем. Офіційно їхню кількість не називають з міркувань безпеки.

У міністерстві закордонних справ Литви вважають, що для перемоги Україні потрібно не 40 "хаймарсів", а 400.

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