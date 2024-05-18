Міністри обороони країни оголосив, що навчання вже стартували.

У Німеччині вже стартували навчання на ЗРК Patriot, який країна напередодні погодилась додатково надати Україні.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі з литовським колегою в Берліні, цитує німецьке Міноборони. Пісторіус підкреслив нинішній внесок Німеччини у підтримку України.

Він нагадав, що Німеччина поставить Україні ще одну систему Patriot і навчання українських фахівців для цього вже розпочато. Німеччина також підтримує Україну системами IRIS-T, зенітними установками "Гепард" та артилерійськими боєприпасами.

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Також Пісторіус зазначив, що в рамках очолюваної Німеччиною Коаліції з протиракетної та протиповітряної оборони Німеччина підтримує довгострокове зміцнення протиповітряної оборони України.

Посилення української ППО

Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО домовилися направити в Україну більше систем протиповітряної оборони.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна готова доєднатися до німецької ініціативи з посилення захисту українського неба і зараз розглядає можливість фінансування закупівлі систем ППО.

ЗМІ писали, що Греція планує передати Україні ЗРК Patriot. Урядові джерела запевняють, що США надали "гарантії" безпеки для країни від турецької загрози на весь час, поки триває передача Patriot, не уточнюючи, що це за "гарантії".

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