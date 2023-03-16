Також Німеччина готується надати нашій державі ще 5330 снарядів калібру 155 мм і ракети до ЗРК Iris-T SLM.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли снаряди для реактивних систем залпового вогню MARS II та боєприпаси калібру 155 мм.

Як повідомляється на сайті Федерального уряду Німеччини, українська армія отримала 5 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, а також 155-міліметрові високоточні керовані боєприпаси, кількість яких не вказано.

Окрім цього, новий пакет допомоги включає 500 пістолетів SFP9; два автонавантажувачі; боєприпаси для MARS II (кількість не вказано); чотири мобільні антенно-щоглові системи; два ангарні тенти; 25 генераторів.

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Також Німеччина готується надати нашій державі ще 5330 снарядів калібру 155 мм і ракети до ЗРК Iris-T SLM.

Зброя для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив постійну підтримку України поставками зброї. Під час виступу в Бундестазі на початку березня він заявив, що в найближчі тижні Україна отримає зенітні самохідні установки Gepard і систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року повідомлялося, що Німеччина поставила Україні 30 зенітних установок Gepard. А в лютому цього року стало відомо, що Німеччина передає Україні ще дві зенітні установки Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів до цих установок.

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