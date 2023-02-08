Україна отримає ще 5 автомобілів для прикордонників.

Німеччина передає Україні ще дві зенітні установки Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів до цих установок.

Як повідомляється на сайті Федерального уряду Німеччини, тепер загалом на озброєнні ЗСУ будуть 32 такі установки.

Ще Україна отримає 5 автомобілів для прикордонників (загалом надійде від Німеччини 120 таких транспортних засобів) та 6 спеціальних вантажівок (усього буде 8).

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Крім того, Україні буде передано 29 генераторів електричного струму (усього буде 245) та 6 мобільних антенних систем (усього 16).

Війна в Україні: допомога від Німеччини

Федеральний уряд оновлює перелік наданих Україні озброєнь щотижня.

5 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, в який, серед іншого, увійшли ракетні системи, безпілотники та захист від дронів.

Нещодавно повітряні сили ЗСУ показали САУ Gepard в роботі. Військовослужбовці опублікували відео "приземлення" російської ракети.

На початку січня SPIEGEL писав, що зараз Німеччина веде переговори про передачі Україні додаткових Gepard.

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