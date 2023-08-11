Уряд Німеччини веде переговори з виробником зброї MBDA про можливе обмеження дальності польоту крилатих ракет Taurus перед відправкою їх Україні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в службах безпеки.
Як зазначає видання, Київ просить у Берліна крилаті ракети Taurus з радіусом дії понад 500 кілометрів, яку запускають винищувачі, такі як Tornado, F-15 або F-18.
У той час як Велика Британія та Франція відправили в Україну крилаті ракети Storm Shadow і Scalp, Німеччина відмовилася від цього через побоювання, що ця зброя може бути використана по цілях у Росії.
Водночас технічно обмежити дальність польоту крилатої ракети Taurus, на думку експертів, дуже легко.
"Переговори між урядом Німеччини та MBDA зосереджені на такій модифікації, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче за будь-яку ціну запобігти будь-яким українським нападам на російську територію зі зброєю", - пише видання.
Згідно з повідомленнями ЗМІ, на арсеналі німецьких військових є близько 600 ракет Taurus, близько 150 з них готові до використання. Іспанія та Південна Корея також експлуатують Taurus.
Ракети Taurus для України - що відомо
Німецько-шведська крилата ракета Taurus призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Дальність цих ракет становить до 500 кілометрів, проте Україні, швидше за все, передадуть версію далекобійністю до 300 км.
Україна ще навесні офіційно запросила у Німеччини крилаті ракети Taurus. У Берліні підтвердили надходження запиту, поставилися до нього з обережністю.
Тим часом, опозиційні депутати Бундестагу неодноразово закликали чинний уряд передати Україні ракети Taurus. На початку серпня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що поставка крилатих ракет Taurus Україні не є пріоритетом для Берліна, назвавши побоювання з приводу таких поставок "очевидними".