Депутат Бундестагу наголосив, що Україні потрібна допомога в захисті від російського вторгнення.

Німеччина повинна передати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus, які можуть уражати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Про це заявив експерт з питань оборони, депутат Бундестагу від "Вільної демократичної партії" (FDP) Александр Мюллер у коментарі Redaktionsnetzwerk Deutschland. За його словами, Україні потрібна допомога в захисті від російського вторгнення.

"Україна, захищаючи себе від агресора, продовжує потребувати нашої солідарності", - наголосив Мюллер.

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Він підкреслив, що вирішальним фактором у питанні передачі ракет Taurus є потреба з українського боку та наявність запасів з німецької сторони.

"Якщо після зважування обох позицій дійти висновку, що поставка є виправданою, то немає нічого, що можна було б сказати проти відправки, щоб Україна могла продовжувати захищатися від нападу Росії, який порушує міжнародне право", - сказав Мюллер.

Водночас, у німецькому Бундестазі знаходяться й ті, які критикують ідею передачі Україні такого озброєння, мовляв, це нібито призведе до "подальшої ескалації". "Постачання цієї системи зброї з її радіусом дії означало б подальшу ескалацію", - каже речник парламентської групи з оборонної політики, "лівак" Алі Аль-Дайламі.

Ракети Taurus для України - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше депутат-опозиціонер Родеріх Кізеветтер також підтримав передачу Україні ракет Taurus, хоча міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поставився до пропозиції опозиції з обережністю. У травні Україна офіційно запросила у Німеччини крилаті ракети Taurus. У Берліні підтвердили надходження запиту, але інших деталей не повідомили.

Нагадаємо, Україна потребує ракет далекої дальності, аби уражати військові цілі росіян в тилу, тим самим наближаючи нашу перемогу. Наразі лише Велика Британія вкотре продемонструвала, що в неї "є яйця" і передала нашій державі далекобійні ракети Storm Shadow.

Згодом президент Франції Еммануель Макрон також заговорив про готовність Парижа відправити Україні ракети, "дальність яких дозволяє чинити опір". Але ніяких конкретних даних публічно більше не озвучувалося.

Тим часом, США уже довгий час вагаються стосовно передачі Україні ракет ATACMS. Днями президент Джо Байден на відповідне питання зазначив, що воно все ще перебуває на розгляді.

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