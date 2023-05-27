Поки не ясно, чи будуть ракети поставлені, але офіційний запит направлено.

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus. У коментарі виданню Spiegel прес-служба Міноборони ФРН повідомила, що запит надійшов в останні дні.

Стверджується, що жодних інших подробиць німецька влада повідомляти не захотіла – навіть про кількість запитуваних ракет.

Відомо, що раніше депутат німецької опозиційної партії "Християнсько-Демократичний Союз" Родеріх Кізеветтер висловився за передачу Україні німецьких крилатих ракет Taurus. За його словами, ракети з дальністю до 500 кілометрів дозволили б "завдати удару по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту".

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поставився до пропозиції опозиції з обережністю, але запевнив, що вважає за необхідне "підтримувати Україну всіма системами, допустимими за міжнародним правом, які необхідні для перемоги в цій війні і які ми можемо надати".

Поставки далекобійних ракет в Україну

У травні Україна вперше почала застосовувати далекобійні ракети іноземного виробництва. Днями голова Міноборони Олексій Резніков офіційно підтвердив, що Україна отримала британські крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow.

У середині травня президент Франції Макрон натякнув, що його країна теж розглядає можливість постачання в Україну ракет великої дальності. Але поки тут немає конкретики.

Тим часом відставний американський генерал Бен Ходжес зазначає, що саме небажання Заходу надавати Україні далекобійні системи призвело до затягування війни. За його словами, якби раніше Києву передали ракети ATACMS, до цього моменту Крим вже був би вільний.

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