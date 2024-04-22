Все ще ведуться перемовини з приводу отримання цих ЗРК.

Наразі Україна веде з партнерами переговори щодо отримання ще чотирьох батарей зенітного ракетного комплексу Patriot.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, "на радарі" в України вже є чотири кокретні батареї, перемовини ведуться з країнами, яким вони належать, та зі Сполученими Штатами Америки.

Зараз головним завданням є прискорення ухвалення правильних рішень. "Ці рішення будуть, я в цьому не сумніваюся. І це позитивний для України результат", - додав міністр.

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ППО для України: останні новини

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що для оборони Україні потрібно щонайменше ще сім систем Patriot чи подібних до них. Він запросив скликання термінового засідання Ради Україна-НАТО, головною темою якого стало посилення протиповітряної оборони України.

Наразі відомо, що Німеччина передасть Україні ще одну свою батарею Patriot, а німецька компанія Diehl Defence - IRIS-T.

У НАТО сказали, що проведена ревізія показала, що країни-члени Альянсу мають на озброєнні системи ППО, які можна було б віддати Україні. Офіційних заяв про підготовку до відправки не було.

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