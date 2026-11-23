Водночас Україна за останні місяці знищила 16 пускових балістичних установок.

Росія нарощує удари балістичними та крилатими ракетами по Україні, а також збільшує виробництво цих засобів ураження. Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО в Берліні, повідомляє Business Insider.

За його словами, РФ виробляє одну балістичну ракету кожні п'ять годин і працює над пришвидшенням цих темпів. Також він додав, що лише протягом минулого місяця РФ запустила 153 балістичні ракети по Україні.

"Кожні п’ять годин ворог випускає одну балістичну ракету і продовжує прискорювати цей темп. Головними цілями Росії є цивільне населення та цивільна інфраструктура", – заявив Хмара.

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Водночас Хмара зазначив, що Україна не лише намагається збити балістичні ракети, що наближаються, але й переслідує російські пускові установки. Зокрема, за його словами, лише за останні місяці Україна вдарила по 16 пускових установках "Іскандер" та С-400.

"Ми також працюватимемо над зменшенням можливостей Росії виробляти зброю. З цієї причини оборонно-промислові об’єкти противника є серед наших цілей", – наголосив Хмара.

Видання відзначає, що раніше українська розвідка повідомляла, що станом на жовтень резерви Москви включали до 700 балістичних ракет та 1 тисячі крилатих ракет. За даними ГУР, РФ може виробляти до 110 балістичних ракет на місяць, приблизно по одній кожні шість з половиною годин, включаючи моделі 9М723 "Іскандер-М" та РМ-48У. Зокрема остання ракета запускається з пускових установок ППО С-400 і становить понад половину резервів Москви.

Російська балістика: інші важливі новини

Раніше авіаційний експерт Костянтин Криволап повідомляв, що в середньому Україна знищує близько 2 балістичних пускових установок РФ на тиждень. Зокрема експерт нагадав, що в ніч на 20 листопада Сили оборони уразили одразу три пускові установки РФ. На його думку, для цього зокрема могли бути використані українські балістичні ракети FP-7.

Нагадаємо, в ніч на 17 листопада російські окупанти вдарили балістикою по українській столиці. Тоді 7 ракет влучили по Південному та Північному мостах у Києві. За даними Повітряних сил, в ту ніч Силам оборони не вдалося збити жодної балістичної ракети.

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