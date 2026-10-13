Україна вперше вдарила по Росії власною балістичною ракетою, – FirePoint

Розробники зазначають, що дальність ракети до 300 км.

Україна вперше запустила балістичну ракету власного виробництва FP-7 по території Росії. Про це повідомила СЕО компанії FirePoint Ірина Терех.

"Ми вперше запустили нашу власну балістичну ракету по території Росії. Це тактична балістична ракета з дальністю до 300 км", - зазначила вона.

При цьому зазначила, що фахівці й далі працюють над її удосконаленням, зокрема, щодо збільшення дальності польоту для ураження цілі.

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"Ми працюємо над подовженою версією, яка теж з’явиться цього року", - наголосила Терех.

Вона не уточнила по якій цілі в РФ була запущена ракета.

Українська балістика - останні новини

Як повідомляв УНІАН, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, відповідаючи на питання, чи може нова українська ракета вплинути на перебіг бойових дій, зазначав, що нова українська балістична ракета застосовуватиметься, зокрема, для зачистки прифронтових та прикордонних територій.

За його словами, ракета FP-7 має дальність ураження близько 250 кілометрів, досить непогану бойову частину – 200 кілограмів. Похибка ураження цілі – десь до 15 метрів, як заявляють виробники. Це набагато дешевший аналог ракети ATACMS.

Він нагадав, що ракети ATACMS та HIMARS у 2022-2023 роках значно сповільнили наступальні дії росіян. Зокрема, коли у перший рік повномасштабного вторгнення росіяни просувалися та витісняли українські сили зі східних регіонів.

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