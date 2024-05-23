Президент країни хоче, щоб питання вирішувалось із військовими фахівцями й Вищою радою національної оборони.

Румунія зможе надати Україні американську систему ППО Patriot лише в тому випадку, якщо отримає від союзників щось інше натомість.

Про це заявив президент країни Клаус Йоганніс, якого цитує видання Digi24. При цьому румунській лідер не хоче обговорювати питання про можливість передати Україні системи ППО "у публічному просторі". Йоганніс волів би, щоб питання вирішувалось із військовими фахівцями й Вищою радою національної оборони.

Як пояснив президент, передача Patriot – це непростий процес, який пов'язаний із низкою логістичних і юридичних проблем. Йоганніс наголосив, що не хоче, аби надання Україні ППО призвело до послаблення протиповітряної та протиракетної оборони його власної країни.

Відео дня

"Таким чином, якщо Румунія врешті-решт поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше. Інакше нічого не буде зроблено", – підсумував президент Румунії.

ППО для України

Днями The Wall Street Journal написала, що українські воїни за останні шість місяців перехопили близько 46% ворожих ракет у порівнянні з 73% за попередні пів року.

За відомостями журналістів, погіршення роботи української ППО відбувається на тлі того, що РФ посилює атаки безпілотниками і ракетами і запускає дедалі більше важковразливої зброї, такої як балістичні ракети. Крім того, у Києва закінчуються боєприпаси для поставлених Заходом зенітно-ракетних систем Patriot, які були його найкращим захистом від таких атак.

Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО домовилися направити в Україну більше систем протиповітряної оборони.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство у сфері протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що потреби України у системах ППО закриті лише на чверть.

Наразі у Польщі розглядають питання щодо можливого залучення своїх систем ППО для збиття російських ракет поблизу польських кордонів. Розмови щодо цього питання у Варшаві зʼявилися після інциденту з порушенням польського повітряного простору російською ракетою в березні.

Вас також можуть зацікавити новини: