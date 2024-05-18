За його словами, РФ може атакувати нашу територію з будь-якої зброї.

Україні критично не вистачає систем протиповітряної оборони. Закрито лише чверть потреб.

Про це в інтерв'ю агенції AFP заявив президент України Володимир Зеленський, передає DW. За його словами, РФ може атакувати нашу територію з будь-якої зброї, адже Україна має лише "близько 25 відсотків того, що нам потрібно" для захисту неба.

"Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми не можемо нічого зробити з їхніми системами, що розміщені на території Росії, за допомогою західної зброї", – зазначив президент. Відео дня

Зеленський наголосив, щоб мати паритет у повітрі, Україні потрібно 120–130 сучасних літаків. На його думку, флот має повністю складатися з F-16.

Україні не вистачає ППО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, основна причина, що дозволила росіянам перетнути кордон на Харківському напрямку, пов'язана з нестачею ППО, що виникла у зв’язку з довгим очікуванням на допомогу від партнерів.

"Перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією… 8 місяців паузи в ухваленні рішень партнерами. Зрозуміло, що наших воїнам було непросто", - сказав напередодні президент Володимир Зеленський.

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