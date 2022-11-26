Міністр оборони Польщі назвав декілька причин, чому Україна має отримати ці системи ПРО.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що розміщення в Україні комплексів протиракетної оборони Patriot є вигідним і для його країни.

Як повідомляє польске Міноборони, таку заяву Блащак зробив у пʼятницю, 25 листопада, коли відвідав навчання НАТО "Тумак 22", які проводяться біля польсько-білоруського та польсько-російського кордонів. Він наголосив, що ракетна безпека на заході України означатиме і безпеку на сході Польщі. Блащак також згадав інцидент із падінням ракети у польському селі Переводів 15 листопада.

"Patriot, які дислокуються на сході Польщі, зможуть збивати ракети, що перетнуть польський кордон, а ця трагічна подія 15 листопада сталася всього за кілька кілометрів від українського кордону. Ця ракета прилетіла на територію Польщі за кілька секунд. Цього часу замало, щоб ефективно її збити", – зазначив він.

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За словами міністра оборони Польщі, розміщення систем Patriot в Україні не надасть підстав трактувати збиття російської ракети над українською територією військовими Польщі як вступ країни у війну.

"Збити таку ракету над українською територією означало б вступ Польщі у війну, а ми цього не хочемо. Розміщення Patriot на заході України підвищує безпеку як заходу України, так і Польщі", – наголосив Блащак.

Водночас потенційна можливість блекауту в Україні через недостатню кількість протиракетних систем може стати причиною збільшення притоку українських біженців до Європи.

Крім того, він не погодився з тезою про те, що німецькі комплекси Patriot нібито "занадто технологічні" для України.

"Німецькі Patriot – це стара версія, 1980-х років, тому не можна сказати, що вони технологічні. В Україну вже передали техніку, яка набагато технологічніша, ніж німецькі Patriot. Я маю на увазі комплекси HIMARS", – пояснив очільник Міноборони Польщі.

Системи Patriot для України: що відомо

23 листопада 2022 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував Німеччині передати обіцяні його країні батареї універсального засобу протиповітряної оборони Patriot Україні. Це сталося після чергової ракетної атаки РФ на Україну.

Пізніше міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт виступила за обговорення країнами-членами НАТО можливості передачі ЗРК Patriot, обіцяних Берліном Польщі, безпосередньо Україні.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що надання Україні ЗРК Patriot не потребує схвалення НАТО, а лише рішення окремих країн.

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