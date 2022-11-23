Таку заяву в Польщі зробили після масованого ракетного удару РФ по Україні.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував Німеччині передати обіцяні його країні батареї універсального засобу протиповітряної оборони Patriot Україні.

Як зазначив польський міністр у Twitter, передача комплексів допоможе захистити Україну від подальших жертв та знеструмлень внаслідок російських обстрілів.

"Після останніх ракетних атак Росії я звернувся до Німеччини, щоб передати запропоновані Польщі батареї Patriot Україні і розгорнути їх на західному кордоні. Це захистить Україну від подальших жертв і знеструмлень і підвищить безпеку на нашому східному кордоні", – наголосив Блащак.

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Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада російська стратегічна авіація випустила десятки ракет по Україні. Відразу в декількох областях спрацювала система протиповітряної оборони.

Під атаку потрапив і Київ. Як заявив мер столиці Віталій Кличко, атака забрала життя трьох людей. Більше десятка були поранені.

Як пізніше зазначили у Повітряних силах ЗСУ, Росія випустила по території України близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр". 51 ракету вдалося збити.

Через ракетний удар президент України Володимир Зеленський ініціював невідкладне скликання Радбезу ООН.

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