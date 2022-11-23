Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував Німеччині передати обіцяні його країні батареї універсального засобу протиповітряної оборони Patriot Україні.
Як зазначив польський міністр у Twitter, передача комплексів допоможе захистити Україну від подальших жертв та знеструмлень внаслідок російських обстрілів.
"Після останніх ракетних атак Росії я звернувся до Німеччини, щоб передати запропоновані Польщі батареї Patriot Україні і розгорнути їх на західному кордоні. Це захистить Україну від подальших жертв і знеструмлень і підвищить безпеку на нашому східному кордоні", – наголосив Блащак.
Ракетний удар по Україні 23 листопада
23 листопада російська стратегічна авіація випустила десятки ракет по Україні. Відразу в декількох областях спрацювала система протиповітряної оборони.
Під атаку потрапив і Київ. Як заявив мер столиці Віталій Кличко, атака забрала життя трьох людей. Більше десятка були поранені.
Як пізніше зазначили у Повітряних силах ЗСУ, Росія випустила по території України близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр". 51 ракету вдалося збити.
Через ракетний удар президент України Володимир Зеленський ініціював невідкладне скликання Радбезу ООН.