Практично неможливо вести бойові дії: у The Economist розповіли про наслідки дій Трампа

Обмеження у роботі Starlink стали серйозним ударом для України.

У ніч з 12 на 13 жовтня десятки російських ракет вразили цілі в Києві практично без попередження від системи оповіщення, яка зазвичай задіюється на основі даних американської супутникової або радіоелектронної розвідки. Про це пише The Economist.

13 жовтня президент США Дональд Трамп наполягав на тому, що обмін розвідданими триває. Однак менш ніж через добу українські офіційні особи повідомили, що компанія SpaceX Ілона Маска ввела обмеження на роботу терміналів Starlink, які використовуються на українських ударних безпілотниках. Зв'язок із терміналами почав зникати при швидкості руху близько 160 км/год, через що деяким підрозділам довелося скасовувати атаки.

Зазначається, що обмеження в роботі Starlink стали серйозним ударом. Українські війська використовують цю систему для наведення безпілотників на окупованих Росією територіях.

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"Майже всі наші можливості щодо нанесення ударів середньої дальності залежать від Starlink", - стверджує джерело в українській військовій розвідці.

Видання пише, що Україна може проводити розвідку самостійно, використовуючи комерційні супутникові знімки, однак отримані нею розвіддані не настільки оперативні й детальні, як американські. Крім того, США надають Україні доступ до передових інструментів штучного інтелекту для обробки даних; Європа не може забезпечити аналогічні можливості.

Важливо, що коли минулого року Трамп на короткий час призупинив обмін розвідданими, Велика Британія та Франція втратили можливість наводити передані ними Україні крилаті ракети на цілі. Припинення доступу до американської розвідувальної інформації також серйозно підірвало б здатність України збивати російські ракети. Український фахівець з протиповітряної оборони зазначив:

"Ніхто у світі не має таких можливостей".

Поставки зброї

Припинення поставок за програмою Purl також мало б катастрофічні наслідки. Від цієї програми залежать поставки 95% ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, а також значної частини боєприпасів, які використовують винищувачі F-16 для знищення реактивних безпілотників.

Очікується, що наступна партія буде доставлена найближчим часом, тож Україна незабаром дізнається, чи не заблоковано постачання. Частина ракет-перехоплювачів для Patriot надходить із європейських країн; крім того, Франція та Італія постачають системи ППО нового покоління SAMP/T. Однак, за словами офіцера ППО, "Purl - це єдине рішення, яке ми маємо для захисту критично важливої інфраструктури".

Видання пише, що реальної альтернативи тому, що пропонує Америка, не існує. Лише Китай і Росія мають технології, порівнянні з системою Starlink. Європі знадобляться роки, щоб вийти на американський рівень виробництва ракет. Незважаючи на виняткову стійкість і винахідливість, Україні ще дуже далеко до повної самостійності.

За словами представників українського командування, наразі Америка продовжує надавати розвіддані для проведення атак безпілотників на території Росії.

Припинення такої співпраці підірвало б здатність України переносити бойові дії на територію противника. Під час планування операцій українські фахівці спираються на американські супутникові знімки та дані радіоелектронної розвідки, які допомагають безпілотникам долати російські системи радіоелектронної боротьби. Джерело в українській розвідці зазначило:

"З самого початку розробки будь-якої місії найважливішим елементом є [американські] розвіддані".

Європейські союзники також збільшили обсяги супутникової розвідки, однак, за словами джерела, "американці можуть вести спостереження за територією Росії цілодобово і без вихідних".

"Без цього обміну [розвідданими] нам було б вкрай складно, практично неможливо вести бойові дії", - додав він.

Розвіддані США

Раніше в Євросоюзі оцінили ситуацію з американською підтримкою України, зокрема, у сфері обміну розвідувальними даними. Офіційна представниця Європейської комісії Паула Піньйо заявила, що на даний момент Брюссель не бачить ознак припинення обміну розвідданими між Вашингтоном і Києвом.

Водночас у ЄС поки що не прокоментували можливі обмеження роботи Starlink на території України, зазначивши, що їм потрібна додаткова інформація.

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