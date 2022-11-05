Всі 20 РСЗВ, які передали США, залишилися цілі.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну США передали нашій країні 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Всі вони залишилися цілі і продовжують використовуватися для протистояння збройній агресії РФ.

Такою інформацією поділився високопоставлений чиновник з Пентагону в розмові з виданням Politico на умовах анонімності. За його словами, російським окупантам не вдалося знищити жодну реактивну систему. Джерело також підтвердило, що HIMARS допомогли змінити правила ведення бойових дій і дозволили наносити удари по ворожих тилах.

Окремо чиновник з Міноборони США розповів про кількість артилерійських снарядів, яка використовується на полі бою. Україна за добу вистрілює від 4 до 7 тисяч боєприпасів, Росія — 20 тисяч. Однак тут важливо відзначити, що ворог нерідко застосовує артилерійські установки і РСЗВ для ударів по мирних населених пунктах, наприклад, Нікополю.

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Застосування HIMARS на фронті

Реактивні системи залпового вогню з дальністю ураження до 80 кілометрів дозволили ЗСУ знищити сотні складів з боєприпасами, пунктів управління та дислокації рашистів.

На початку вересня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомляв, що за допомогою HIMARS українські захисники вразили понад 400 цілей. Зараз ця статистика значно збільшилася.

Остання партія з 4 американських РСЗВ прибула в Україну 12 жовтня, про що розповів Міністр оборони Олексій Резніков.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначили, що окупанти повідомляють про збиття снарядів HIMARS. Однак ніяких доказів до своїх заяв вони не додають.

Наприкінці вересня в США повідомили про пакет військової допомоги для України вартістю $1,1 мільярда. Він включає фінансування виробництва 18 HIMARS для ЗСУ.

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