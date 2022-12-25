Очікується, що виконання контракту буде завершено в січні 2024 року.

США уклали оборонні контракти з компаніями, у тому числі з Lockheed Martin на суму 1,05 мільярда доларів.

Як повідомили в Міноборони США, очікується, що виконання контракту буде завершено в січні 2024 року.

"Цей контракт передбачає закупівлю матеріалів, деталей, компонентів і зусиль, необхідних для забезпечення своєчасного виробництва та доставки 118 лотів 18 літаків F-35 для ВПС, Корпусу морської піхоти, ВМС, учасників, які не входять до Міністерства оборони США, а також закордонним замовникам", – йдеться в повідомленні щодо мільярдного контракту з Lockheed.

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Як нагадує Reuters, раніше цього місяця Lockheed Martin отримала контракт на поставку нових систем HIMARS і послуги підтримки для армії США та її іноземних союзників. А компанія Boeing отримала контракт на суму $497 мільйонів на вертольоти CH-47F. Орієнтовною датою завершення контракту є 30 грудня 2025 року.

Виготовлення зброї в США

Як повідомляв УНІАН, Пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing щодо постачання Україні дешевих малогабаритних високоточних снарядів, що встановлюються на наявні ракети. Мова йде про бомби малого діаметра наземного базування (GLSDB) дальністю до 150 кілометрів. Вона складається зі снаряду малого діаметра GBU-39 (SDB) та ракетного двигуна M26, обидва цих компонента в достатній кількості є на складах США.

Загалом, західні компанії збільшують виробництво зброї через попит, що значно збільшився на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наприклад, Lockheed Martin подвоює виробництво протитанкових ракет Javelin, які вона виробляє спільно з Raytheon, а також на 60% збільшує виробництво ракетних установок Himars та ракет GMLRS. До речі, тій же Raytheon довелося навіть повернути на роботу на свій складальний завод пенсіонерів, щоб задовольнити масштаби виробництва.

А компанія L3Harris Technologies, яка отримала замовлення на озброєння для України на суму $200 млн, витягує комп'ютерні чіпи зі старих радіоприймачів, щоб зробити нові засоби зв'язку і вкластися в строки.

Армія США прискорює процес придбання зброї для поповнення своїх запасів, оскільки вони були виснажені через постачання озброєння до України.

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