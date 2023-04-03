Пентагон прагне значно поповнити свої запаси задля стримування Китаю.

Армія США уклала з корпорацією Lockheed Martin багаторічний контракт на виробництво ракет класу "повітря-земля" (JAGM) і ракет Hellfire.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії. Вартість угоди може досягати 4,5 мільярда доларів США, включаючи додаткові угоди.

Угода, загальна вартість якої становитиме $439 мільйонів у перший рік, є одним із перших багаторічних контрактів на виробництво високоточних боєприпасів. Пентагон прагне значно поповнити свої запаси задля стримування Китаю.

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У Lockheed додали, що контракт також передбачає три додаткові винагороди, які почнуть надходити з кінця 2023 року, що дозволить збільшити загальну вартість контракту до $4,5 мільярдів протягом наступних чотирьох років.

Програма JAGM передбачає "значне зростання" міжнародного попиту на систему озброєння, заявили в Lockheed.

Виготовлення зброї в США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у березні президент Джо Байден запросив 842 мільярди доларів для Пентагону та 44 мільярди доларів для програм, пов’язаних з обороною, у Федеральному бюро розслідувань, Міністерстві енергетики та інших агентствах. Пропозиція бюджету на 2024 рік на 28 мільярдів доларів перевищує цьогорічні 858 мільярдів доларів.

В оборонному бюджеті США на 2023 рік передбачена масштабна закупівля боєприпасів різних типів. До номенклатури озброєння включили 1700 балістичних ракет MGM–140 Army Tactical Missile System (ATACMS), установки HIMARS, ПЗРК Javelin та іншу зброю.

Наприкінці минулого року стало відомо, що США уклали оборонні контракти з компаніями, у тому числі з Lockheed Martin на суму 1,05 мільярда доларів. Очікується, що виконання контракту буде завершено в січні 2024 року. Також раніше Lockheed Martin отримала контракт на поставку нових систем HIMARS і послуги підтримки для армії США та її іноземних союзників.

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