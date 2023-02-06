У Міноборони Канади заявили, що почнуть разом з союзниками навчати ЗСУ користуватися цією технікою.

У Польщу прибув перший танк Leopard 2, який Канада відправила Україні у рамках нового пакету військової допомоги.

"Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми безоплатно передали Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками ми скоро почнемо навчати Збройні сили України користуватися цією технікою", - повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

За її словами, Канада продовжить підтримувати Україну у боротьбі з агресією Російської Федерації.

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Танки Leopard для України

УНІАН повідомляв 4 лютого, що Канада відправила перший основний бойовий танк Leopard 2 для потреб Збройних сил України. Загалом планується передача чотирьох таких танків.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що у першій хвилі передачі зброї від партнерів ЗСУ надійде від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей.

Як відомо, у січня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 та дозволив іншим країнам реекспортувати німецькі танки.

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