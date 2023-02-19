Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав два види авіації, які критично потрібні Збройним силам України для протистояння масовому авіанаступу РФ.
Відповідні аргументи Заходу щодо військових поставок України Подоляк навів у своєму Twitter, уточнивши, що країні потрібні винищувачі й штурмова авіація.
Винищувачі, за його словами, повинні "дозакрити" небо України від балістичних і гіперзвукових ракет й зберегти життя цивільних.
"Штурмова авіація потрібна, щоб забезпечити прорив російської оборони на окупованих територіях, прикрити наш наступ і мінімізувати втрати", - написав він.
Україна закликає Захід дати винищувачі для захисту від російських ракет
Раніше стало відомо, що російська армія прийняла рішення масово застосувати на війні в Україні авіацію, яку раніше ЗС РФ тримали в резерві. Як повідомляв член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, у період 22-24 лютого агресор може запустити по містах України до ста ракет.
На тлі цього Україна намагається максимально активізувати переговори з партнерами про постачання винищувачів, які повинні допомогти захистити українців від російських ракет. Зокрема, йдеться про передачу американських винищувачів F-16, за допомогою яких Київ також може завдати "глибоких ударів" по окупантах.
Як зазначив заступник глави МЗС України Андрій Мельник, рішення про надання Україні літаків-винищувачів буде прийнято, але буде втрачено час, який є безцінним для українських військових на фронті.