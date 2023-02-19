Політик навів аргументи щодо доцільності поставок військових літаків Україні.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав два види авіації, які критично потрібні Збройним силам України для протистояння масовому авіанаступу РФ.

Відповідні аргументи Заходу щодо військових поставок України Подоляк навів у своєму Twitter, уточнивши, що країні потрібні винищувачі й штурмова авіація.

Винищувачі, за його словами, повинні "дозакрити" небо України від балістичних і гіперзвукових ракет й зберегти життя цивільних.

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"Штурмова авіація потрібна, щоб забезпечити прорив російської оборони на окупованих територіях, прикрити наш наступ і мінімізувати втрати", - написав він.

Україна закликає Захід дати винищувачі для захисту від російських ракет

Раніше стало відомо, що російська армія прийняла рішення масово застосувати на війні в Україні авіацію, яку раніше ЗС РФ тримали в резерві. Як повідомляв член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, у період 22-24 лютого агресор може запустити по містах України до ста ракет.

На тлі цього Україна намагається максимально активізувати переговори з партнерами про постачання винищувачів, які повинні допомогти захистити українців від російських ракет. Зокрема, йдеться про передачу американських винищувачів F-16, за допомогою яких Київ також може завдати "глибоких ударів" по окупантах.

Як зазначив заступник глави МЗС України Андрій Мельник, рішення про надання Україні літаків-винищувачів буде прийнято, але буде втрачено час, який є безцінним для українських військових на фронті.

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