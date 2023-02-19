Глава Європейського командування Збройних Сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Крістофер Каволі під час закритого засідання з американськими законодавцями у п'ятницю переконував Вашингтон передати Україні найпередовішу зброю, яка допоможе ЗСУ виграти війну.
Як пише Politico з посиланням на п'ятьох людей, присутніх на зустрічі, Каволі закликав передати Україні винищувачі F-16, безпілотники і ракети великої дальності. Це, на його думку, може допомогти Києву панувати в небі і підтримати свої власні наступи на російських окупантів.
На питання, чи допоможуть винищувачі F-16 Україні виграти війну проти Росії, він однозначно відповів: "Так". Ці винищувачі необхідні Києву, щоб досягти успіху у своїх планах перейти в наступ і зупинити наступ ворога.
Каволі сказав, що Україні потрібні ракети більшої дальності (не менш як 100 км), тактичні ракетні комплекси, щоб ЗСУ могли завдавати ударів по російських позиціях, піддаючи ризику штаб і тилові лінії постачання, що допомогло б вивести з ладу російську військову машину всередині України.
Представник генерала не відповів на прохання про коментар.
Винищувачі для України - думки країн Заходу
Публічні дискусії щодо передачі Україні сучасних західних винищувачів тривають у Європі та США протягом останніх кількох місяців.
Втім, "Рамштайн"-9, який, на думку ОП і Міноборони, мав бути "авіаційним", поки жодних чітких відповідей щодо літаків не дав. Наразі Захід зосереджується на відправці ЗСУ танків і далекобійної зброї, а також пришвидшення виробництва боєприпасів.
Президент Польщі Анджей Дуда назвав можливість таких поставок "дуже серйозним рішенням", додавши, передача Варшавою F-16 водночас створить проблему для ВПС Польщі.
Передавати свої винищувачі вже відмовилися Швеція і Бельгія. Втім, жодна країна все ще не обіцяла надати Україні винищувачі, зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Своєю чергою, глава МЗС Німеччини заявив, що поставки Україні винищувачів будуть розглядатися через 3-4 місяці.