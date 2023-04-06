Варшава планує передати Україні свої модернізовані МіГ-29, коли отримає замовлені корейські FA-50.

Польща лобіюватиме серед західних союзників передачу Україні винищувачів стандартів НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю "Польському радіо" наголосив, що ЗСУ повинні мати авіацію, щоб протистояти російській агресії в повітрі. У цьому можуть допомогти МіГ-29, якими вміють управляти українські пілоти.

За словами Дуди, Польща має обмежену кількість цих винищувачів. Ті, що залишились, Варшава віддасть Україні, коли отримає FA-50 з Південної Кореї.

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"Щойно ці літаки до нас прибуватимуть, а ми їх замовили 48 одиниць, ми зможемо поступово передавати те, що з точки зору НАТО є застарілим", - додав польський президент.

Він також згадав про бажання України отримати бойові літаки F-16. Їх Польща має невелику кількість.

"Насамперед ми будемо лобіювати серед країн НАТО, щоб Україна могла зрівноважити російську силу у повітрі, щоб вона мала для цього необхідну базу, щоб ті країни, які це можуть, надавали Україні свої літаки натівських стандартів", - підсумував Дуда.

Винищувачі для України

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, зараз на озброєнні українських захисників є п'ять винищувальних бригад, укомплектованих Су-27 і Міг-29.

Ігнат впевнений, що передача Україні Мігів посилить українські Повітряні сили, але не призведе до їх якісної зміни.

Головна перевага в отриманні саме радянських літаків полягає в тому, що українських авіаторів не потрібно перенавчати на ці машини.

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