Передача польських та словацьких МіГ-29 дещо посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних сил у виконанні поточних бойових завдань.

Збройні сили України закликали ЗМІ не маніпулювати заголовками та робити необґрунтовані "переможні новини" із передачі словацьких та польських МіГ. Про це йдеться у заяві речника командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната.

"Шановні представники ЗМІ! Прохання припинити маніпулювати заголовками, робити необґрунтовані "переможні новини" із передачі словацьких та польських МіГів, завдяки чому, цитую… "вдалось укомплектувати три бригади винищувачів"… І звідки взагалі взялась цифра 72?! 100500 раз повідомляю: у складі Повітряних сил є п’ять винищувальних бригад, три із них мають на озброєнні МіГ-29. Передача польських та словацьких МіГ-29 дещо посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних сил у виконанні поточних бойових завдань, але в жодному разі не вирішить питання "контрнаступу", "перемоги" і т.д.", - заявив Ігнат.

Він наголосив, що для завоювання переваги в повітрі та перемоги Україні потрібні сучасні багатоцільові літаки із широким спектром озброєння.

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Передача винищувачів Україні - деталі

16 березня польський президент Анджей Дуда заявив, що Польща найближчими днями передасть Україні чотири літаки МіГ-29. Він підтвердив, що Польща ухвалила рішення передати Україні певну кількість МіГ-29.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, 23 березня Словаччина передала Україні перші чотири МіГ-29. Загалом Словаччина передасть Україні 13 винищувачів радянського виробництва та частину зенітно-ракетного комплексу.

25 березня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Сили оборони України зможуть дуже швидко звільнити окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 та F-16, які мають країни-члени НАТО.

Рішення про передачу Україні літаків F-16 ані в США, ані в інших країнах не ухвалювали.