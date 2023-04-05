Україна вже отримала 4 польських Міга, ще 4 передадуть пізніше. Але і цим справа не обмежиться.

Україна отримає від Польщі 8 винищувачів МіГ-29. З них 4 вже передані останнім часом, ще 4 готують до відправки. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським у Варшаві.

За його словами, цими літаками справа, скоріше за все, не обмежиться, і Польща продовжить передавати Україні свої старі літаки.

"Ми готові, я говорив про це з президентом [України], передати ще шість, які зараз готуються для цього. Ми припускаємо, що вони можуть бути передані досить швидко", – заявив Дуда.

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Польський президент підкреслив, що навіть після цього на озброєнні армії Польщі залишиться певна кількість радянських Мігів. Але ці літаки раніше вже пройшли модернізацію і були адаптовані до стандартів НАТО в питаннях зв'язку і взаємодії для участі у спільних місіях Альянсу.

"Ці Міги нам ще знадобляться, але вони будуть розбавлені новими літаками, які надійдуть у наше розпорядження. Я вважаю, що в майбутньому ми зможемо передати весь парк літаків МіГ-29, який залишився, якщо це буде необхідно. З точки зору їх передачі потрібна згода союзників, в першу чергу США", - заявив Дуда.

Поставка Міг-29 в Україну

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, в даний час на озброєнні української армії є п'ять винищувальних бригад, укомплектованих Су-27 і Міг-29. Однак все це радянська техніка, яка застаріла морально і фізично зносилася.

Спікер зазначає, що передача Україні Мігів, які раніше стояли на озброєнні армій Польщі та Словаччини, дещо посилить українські Повітряні сили, але не призведе до їх якісної зміни. Для цього потрібні більш сучасні західні винищувачі.

За словами колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, головна перевага в отриманні саме радянських літаків полягає в тому, що українських пілотів не потрібно перенавчати на ці машини. Відповідно літаки можуть відразу приступити до виконання бойових завдань, щойно вони надійдуть.

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