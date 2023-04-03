Загалом це застаріла техніка.

Наразі на озброєнні у Повітряних сил ЗСУ є п'ять бригад винищувачів СУ-27 та МІГ-29.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ". Він додав, що це старі радянські винищувачі четвертого покоління.

"Це історичний крок - передача Україні таких видів озброєння (МІГ-29 від Польщі - УНІАН). Ми маємо три бригади таких літаків сьогодні. Маємо п'ять бригад винищувачів: дві бригади СУ-27 та три - МІГ-29. Це старі радянські винищувачі четвертого покоління, які морально й фізично застарілі", - сказав Ігнат.

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Він переконаний, що перший крок до передачі такого типу озброєння - це знак для інших країн.

"Це знак для інших, що треба робити другий крок й третій крок. Що передбачають наступні кроки? Передачу сучасних передових авіаційних платформ", - підсумував речник.

Винищувачі для України

Як раніше повідомляв УНІАН, Польща і Словаччина погодили спільні поставки МіГ-29 для ЗСУ. Разом вони зобов'язались передати Україні 23 одиниці винищувачів.

Генштаб ЗСУ 23 березня підтвердив отримання від Словаччини перших винищувачів. Вони використовуються для захисту неба над Харковом. Перші винищувачі від Польщі надійшли на початку квітня.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що українському війську потрібні сучасні американські винищувачі F-16, щоб бити ворога на фронті.

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