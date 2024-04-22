Поки лише Німеччина заявила про поставку одного комплексу Patriot серез країн-союзників.

На Грецію та Іспанію тиснуть союзники по ЄС та НАТО з вимогою надати Україні більше систем ППО, адже Київ планує вимагати більшої допомоги під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС, яка відбудеться у понеділок. Про це пише Financial Times.

Відомо, що в цьому місяці Україна звернулася до західних партнерів, аби ті терміново надали сім додаткових систем ППО, серед яких Patriot або радянські С-300, адже РФ посилює повітряну та ракетну атаки проти міст та енергетичної інфраструктури України. Зокрема про це вчергове повідомив і президент України Володимир Зеленський.

"Патріоти можуть називатися системами протиповітряної оборони лише тоді, коли вони працюють і рятують життя, а не стоять нерухомо десь на базах зберігання", - наголосив він у своїх соцмережах.

У виданні зазначили, що тільки Німеччина заявила про поставку одного комплексу Patriot, в той час, як інші лідери ЄС на саміті у Брюсселі особисто закликали прем'єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса і Кіріакоса Міцотакіса передати частину своїх систем Україні.

Зокрема обом лідерам країн, армії яких мають на озброєнні більше десятка систем Patriot та інші системи, такі як С-300, сказали, що їхні потреби є не такими великими, як в України, а також вони не стикаються з якоюсь безпосередньою загрозою.

"Ми всі знаємо, у кого вони є, ми всі знаємо, де вони знаходяться, і ми всі знаємо, кому вони дійсно потрібні", - зауважив один із проінформованих про перебіг дискусії.

Також посадовці для видання повідомили, що на Польщу та Румунію було менше тиску, адже вони знаходяться на кордоні з Україною.

За словами чиновників, тиск щодо надання систем ППО посилиться під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони всіх 27 країн-членів ЄС у Люксембурзі. У FT додали, що Україна особливо зацікавлена у застарілих грецьких системах С-300, які вже мають на озброєнні ЗСУ та з якими вони вже мають досвід роботи.

"Є країни, які, якщо бути відвертими, не потребують негайного придбання систем протиповітряної оборони. Кожній країні пропонується вирішити, чим вона може пожертвувати", - підкреслив один з дипломатів ЄС, який бере участь у підготовці до зустрічі.

Своєю чергою міністерства оборони Греції та Іспанії відмовилися коментувати ситуацію для журналістів Financial Times. У виданні нагадали, що під час зустрічі із Зеленським, яка відбулася минулого місяця, Санчес наголосив, що Іспанія "надасть нові можливості у 2024 році, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії".

Передача Україні систем ППО: що відомо

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО готові передати Україні більше ППО.

"Міністри оборони НАТО погодились активізуватися та надати подальшу військову підтримку, у тому числі більше систем протиповітряної оборони. НАТО визначило наявні спроможності в усьому Альянсі. Є системи, які можна зробити доступними для України. Тож, я очікую нові оголошення щодо засобів протиповітряної оборони незабаром", - зауважив генсек.

Як писав УНІАН, українські військові вже не мають засобів ППО в районі Часового Яру. Також відомо, що росіяни зайняли 30% міста Красногорівка. За словами експерта BILD Юліана Репке, через це ЗСУ не можуть збивати російські літаки.

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