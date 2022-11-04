Партія колишнього прем'єра Беньяміна Нетаньягу отримала 32 місця в парламенті.

Екс-прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу переміг на парламентських виборах, які відбулися 1 листопада 2022 року.

Із перемогою на виборах Нетаньягу привітав президент України Володимир Зеленський. У своєму Twitter-акаунті він наголосив, що завжди важливо бачити справжню демократію у дії.

Президент зазначив, що Україна та Ізраїль поділяють спільні цінності, а також зіштовхнулися зі спільними викликами, які зараз потребують ефективної співпраці.

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"Ми сподіваємось відкрити нову сторінку у співпраці з новим ізраїльським Урядом на користь України та Ізраїлю", – зазначив Зеленський.

Як повідомило видання The Jerusalem Post, партія колишнього прем'єра Беньяміна Нетаньягу отримала 32 місця в парламенті.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід, який керує партією "Єш Атід", вже подзвонив Нетаньягу, щоб привітати його з перемогою на парламентських виборах. Зазначається, що партія Лапіда отримала 24 місця в Кнесеті.

Вибори в Ізраїлі 2022 року

Вибори, які пройшли 1 листопада 2022 року, стали п'ятими для ізраїльського парламенту за останні 3,5 року.

Через високий рівень підтримки України серед російськомовного населення Ізраїлю, кандидати робили проукраїнські обіцянки. Відомо, що 90% голосів російськомовної спільноти Ізраїлю в питанні війни – на боці України.

Так, Нетаньягу сказав: "Якщо я прийду до влади, розгляну питання надання Україні військової допомоги".

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