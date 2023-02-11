У Білому домі наголосили, що рішення кожної країни є суверенним.

Будь-яка країна-член НАТО може самостійно передати Україні винищувачі західного зразка. Про це заявив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

За його словами, якщо Україна хоче отримати західну бойову авіацію, то для бійців ЗСУ треба провести відповідні навчання. Кірбі наголосив, що рішення залежатиме від конкретних країн, які можуть надати літаки, й додав, що рішення кожної країни є суверенним.

"Якщо країна НАТО або навіть країна, яка не входить до НАТО, хоче надати Україні можливості, такі як винищувачі, це, безумовно, їхнє рішення. І можна було б припустити, що якщо ви збираєтеся впровадити систему у збройних силах, з якою вони не мають досвіду, то буде потрібна деяка підготовка", — сказав представник адміністрації Байдена.

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На його думку, у наданні західної авіації Україні немає нічого незвичайного, однак це буде національне рішення кожної країни.

Надання винищувачів Україні

5 лютого міністр оборони Олексій Резніков висловив переконання, що Україна отримає літаки від партнерів, однак питання лише в тому – які. За його словами, партнери знають, що Україні потрібна авіаційна платформа для захисту свого неба. Резніков зазначив, що це може бути F-16 або Gripеn тощо, але для України це зараз не є так принципово.

9 лютого президент України Володимир Зеленський розповів, що деякі лідери Європейського Союзу заявили про готовність надати Україні бойові літаки.

Як повідомляв УНІАН, Україна подала офіційний запит до Нідерландів щодо постачання винищувачів F-16. Зараз питання на стадії обговорення.

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