Швеція надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони.

Швеція не має наміру передавати Україні винищувачі Gripen.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим, який пройшов у Медіацентрі Одеса – Україна, повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Планів надсилання літаків Gripen немає, скажу відверто", - сказав Йонсон.

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В той же час він зазначив, що новий пакет допомоги Україні від Швеції передбачає поставку сучасних систем протиповітряної оборони.

Військова допомога Україні від Швеції

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Швеція має намір надати Україні дев'ятий пакет оборонної допомоги на суму 3 млрд шведських крон.

29 листопада стало відомо, що Швеція також виділила гуманітарну допомогу на 760 млн шведських крон на допомогу в зимовий період. З цієї суми 560 млн шведських крон призначено для України, решта – для Молдови.

Сьогодні, 11 грудня, міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що дев'ятий пакет підтримки Швецією України передбачає надання систем протиповітряної оборони та амуніції для військових. Також шведські партнери нададуть комплектуючі для іншого виду ППО та зимову амуніцію для українських військових.

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