Чиновниця зауважила, що в Україні продовжують гинути люди, поки канцлер вагається.

Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц – єдиний у коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Про це Штрак-Циммерман написала у Twitter. Вона наголосила, що це безвідповідальна позиція на тлі смертей українців.

"На даний момент" він не хоче постачати Taurus. Однак, в Україні продовжують гинути люди. Канцлере Шольц, на бога! Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", - написала Штрак-Циммерман.

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Taurus для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок раніше заявила, що потрібно терміново прийняти рішення про передачу Україні ракет Taurus.

У свою чергу міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна знаходиться на правильному шляху і Німеччина все ж передасть українським військовим ракети Taurus. При цьому він зазначив, що терміни поставок цієї зброї - "дійсно важке питання".

За передачу Україні цих далекобійних ракет виступає і голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц. У той же час він вважає, що ракети повинні мати обмежений радіус дії, "щоб їх можна було використовувати тільки для захисту території України".

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