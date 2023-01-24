Польща та Фінляндія уже публічно заявили про готовність надати Україні свої танки.

12 країн-учасниць "Рамштайну" пообіцяли надати Україні близько 100 танків Leopard за умови, що уряд Німеччини "дасть добро", повідомляє телеканал ABC News з посиланням на коментар високопоставленого українського чиновника.

Ці домовленості, за словами джерела телеканалу, були досягнуті під час восьмого засідання у форматі "Рамштайн" у п’ятницю.

Зокрема, Польща та Фінляндія уже публічно заявили про готовність надати Україні свої танки. За словами співрозмовника ABC News, таку ж готовність висловили Іспанія, Нідерланди та Данія.

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Український високопосадовець зазначив, що ЗСУ потребують західних танків й через те, що запаси радянських боєприпасів до вже наявних старих танків закінчуються. Передачу Leopard для ЗСУ він назвав "вкрай необхідною".

Раніше "символічний жест" з передачі своїх танків зробила Велика Британія. Невдовзі такий самий "символічний жест", щоб підштовхнути німецький уряд до конкретного рішення, можуть зробити й США. За даними видання WSJ, Білий дім може оголосити про надання Києву Abrams.

Танка Leopard для України - що відомо

Попри надихаючі заяви низки країн щодо готовності поставити Україні Leopard, їхня передача танків так і не була затверджена на засіданні "Рамштайн" 19 січня.

Повідомлялося, що у країн були з цього приводу великі дискусії, які тоді не ознаменувалися якимось єдиним рішенням. Щоб Україна отримала Leopard від тієї ж Польщі, цю передачу повинен, згідно з експортною ліцензією, узгодити Берлін.

Водночас Захід на чолі зі США та Польщею продовжував працювати з німецьким урядом щодо можливості передачі Україні Leopard. 24 січня представник Бундестагу у коментарі ЗМІ заявив, що Берлін отримав запит Варшави і має намір розглянути його у "терміновому порядку".

Польща вже погодилась прийняти українських танкістів для навчання експлуатації Leopard.

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