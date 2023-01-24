Запит Варшави щодо експорту техніки отримано.

Представник уряду Німеччини заявив, що країна має намір розглянути заявку Польщі щодо передачі Україні танків Leopard 2 "у терміновому порядку", пише Spiegel.

Він підтвердив, що запит Варшави щодо експорту техніки отримано. За його словами, такі заяви будуть "розглядатися у терміновому порядку відповідно до встановлених процедур і правил експорту зброї".

Німеччина володіє експортною ліцензією на Leopard 2, тому передача танків іншими країнами ЄС, що володіють цією технікою, Україні без згоди Берліна неможлива.

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Польща неодноразово закликала Німеччину не зволікати з передачею Leopard 2. Згодом прем’єр Матеуш Моравецький на тлі небажання уряду ФРН забезпечити Україну важкою бронею, зробив висновки, що Німеччина просто "не хоче допомагати Україні у ширшому розумінні".

На тлі критики дій Берліна глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд Шольца не ставитиме палиці в колеса своїм союзникам і дозволить Варшаві надати ЗСУ роту танків.

Польща вже погодилась прийняти українських танкістів для навчання експлуатації Leopard.

Танка Leopard для України - що відомо

Попри надихаючі заяви низки країн щодо готовності поставити Україні Leopard, їхня передача танків так і не було затверджена на засіданні "Рамштайн" 19 січня. Повідомлялося, що у країн були з цього приводу великі дискусії, які поки не ознаменувалися якимось єдиним рішенням.

23 січня глава МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що до передачі Leopard "залишилося півкроку". Рішення буде незабаром ухвалено, уточнив він.

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