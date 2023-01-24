Адміністрація Байдена може оголосити надання Україні танків Abrams вже цього тижня, щоб вплинути на Німеччину, аби та, своєю чергою, передала ЗСУ танки Leopard.
Як пише The Wall Street Journal з посиланням на американських офіційних осіб, передача має стати частиною дипломатичних домовленостей з Берліном, щоб ФРН передала невелику кількість танків Leopard і схвалила їхню передачу країнами ЄС. Це владнало б розбіжності Заходу щодо танків, передача яких, на думку деяких країн, загрожує ескалацією бойових дій.
За словами співрозмовників видання, зміна позиції США слідувала за телефонною розмовою з Олафом Шольцом 17 січня, у ході якої Байден погодився розглянути питання про поставку Abrams попри рішення Пентагону. Передача Україні танків була предметом інтенсивних американсько-німецьких переговорів, зауважило джерело WSJ у Берліні.
Білий дім відмовився від коментарів.
Пентагон публічно виключав поставки Україні Abrams, аргументуючи це тим, що ці танки вимагають значної підготовки особового складу і матеріально-технічного забезпечення.
Танки Abrams - характеристики
Це основний бойовий танк США, серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії і морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко і ряду близькосхідних держав.
Abrams в даний час є одним з найбільш важких танків, його бойова маса перевищила 62 т.
Abrams поклав початок використанню цілого ряду новаторських рішень, включаючи комп'ютерну систему управління вогнем і роздільне зберігання боєзапасу з використанням вишибних панелей.
Танка Leopard для України - що відомо
Попри надихаючі заяви низки країн щодо готовності поставити Україні Leopard, їхня передача танків так і не була затверджена на засіданні "Рамштайн" 19 січня.
Повідомлялося, що у країн були з цього приводу великі дискусії, які тоді не ознаменувалися якимось єдиним рішенням. Щоб Україна отримала Leopard від тієї ж Польщі, цю передачу повинен, згідно з експортною ліцензією, узгодити Берлін.
Водночас Захід на чолі зі США та Польщею продовжував працювати з німецьким урядом щодо можливості передачі Україні Leopard. 24 січня представник Бундестагу у коментарі ЗМІ заявив, що Берлін отримав запит Варшави і має намір розглянути його у "терміновому порядку".
Польща вже погодилась прийняти українських танкістів для навчання експлуатації Leopard.