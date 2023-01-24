Білий дім відмовився від коментарів.

Адміністрація Байдена може оголосити надання Україні танків Abrams вже цього тижня, щоб вплинути на Німеччину, аби та, своєю чергою, передала ЗСУ танки Leopard.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на американських офіційних осіб, передача має стати частиною дипломатичних домовленостей з Берліном, щоб ФРН передала невелику кількість танків Leopard і схвалила їхню передачу країнами ЄС. Це владнало б розбіжності Заходу щодо танків, передача яких, на думку деяких країн, загрожує ескалацією бойових дій.

За словами співрозмовників видання, зміна позиції США слідувала за телефонною розмовою з Олафом Шольцом 17 січня, у ході якої Байден погодився розглянути питання про поставку Abrams попри рішення Пентагону. Передача Україні танків була предметом інтенсивних американсько-німецьких переговорів, зауважило джерело WSJ у Берліні.

Відео дня

Білий дім відмовився від коментарів.

Пентагон публічно виключав поставки Україні Abrams, аргументуючи це тим, що ці танки вимагають значної підготовки особового складу і матеріально-технічного забезпечення.

Танки Abrams - характеристики

Це основний бойовий танк США, серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії і морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко і ряду близькосхідних держав.

Abrams в даний час є одним з найбільш важких танків, його бойова маса перевищила 62 т.

Abrams поклав початок використанню цілого ряду новаторських рішень, включаючи комп'ютерну систему управління вогнем і роздільне зберігання боєзапасу з використанням вишибних панелей.

Танка Leopard для України - що відомо

Попри надихаючі заяви низки країн щодо готовності поставити Україні Leopard, їхня передача танків так і не була затверджена на засіданні "Рамштайн" 19 січня.

Повідомлялося, що у країн були з цього приводу великі дискусії, які тоді не ознаменувалися якимось єдиним рішенням. Щоб Україна отримала Leopard від тієї ж Польщі, цю передачу повинен, згідно з експортною ліцензією, узгодити Берлін.

Водночас Захід на чолі зі США та Польщею продовжував працювати з німецьким урядом щодо можливості передачі Україні Leopard. 24 січня представник Бундестагу у коментарі ЗМІ заявив, що Берлін отримав запит Варшави і має намір розглянути його у "терміновому порядку".

Польща вже погодилась прийняти українських танкістів для навчання експлуатації Leopard.

Вас також можуть зацікавити новини: